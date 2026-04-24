В Минпромторге назвали приоритетные направления сотрудничества с Сейшелами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оборудование для пищевой промышленности, фармацевтика, беспилотные транспортные системы и цифровые технологии названы Минпромторгом приоритетными направлениями сотрудничества в области промышленности между Россией и Сейшелами.
- Россия и Сейшелы наметили конкретные шаги по углублению взаимодействия по каждому из приоритетных направлений.
- Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев пригласил сейшельских коллег посетить международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Оборудование для пищевой промышленности, фармацевтика, беспилотные транспортные системы и цифровые технологии являются приоритетными направлениями сотрудничества в области промышленности между Россией и Сейшелами, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев провел рабочую встречу с Министром промышленности и предпринимательства Республики Сейшельские Острова Джеральдой Десобан. В центре обсуждения – состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Среди приоритетных направлений сотрудничества в области промышленности были выделены оборудование для пищевой промышленности, фармацевтика, беспилотные транспортные системы, цифровые технологии", - говорится в сообщении министерства.
В Минпромторге РФ добавили, что Россия и Сейшелы по каждому из приоритетных направлений наметили конкретные шаги по углублению взаимодействия, включая оценку потребностей сейшельского рынка в соответствующей продукции и решениях. Кроме того, замглавы ведомства Груздев пригласил сейшельских коллег посетить международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
Ранее на неделе президент России Владимир Путин встретился с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.