Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 24.04.2026
В Минпромторге назвали приоритетные направления сотрудничества с Сейшелами

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли России
Министерство промышленности и торговли России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оборудование для пищевой промышленности, фармацевтика, беспилотные транспортные системы и цифровые технологии названы Минпромторгом приоритетными направлениями сотрудничества в области промышленности между Россией и Сейшелами.
  • Россия и Сейшелы наметили конкретные шаги по углублению взаимодействия по каждому из приоритетных направлений.
  • Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев пригласил сейшельских коллег посетить международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Оборудование для пищевой промышленности, фармацевтика, беспилотные транспортные системы и цифровые технологии являются приоритетными направлениями сотрудничества в области промышленности между Россией и Сейшелами, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев провел рабочую встречу с Министром промышленности и предпринимательства Республики Сейшельские Острова Джеральдой Десобан. В центре обсуждения – состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Среди приоритетных направлений сотрудничества в области промышленности были выделены оборудование для пищевой промышленности, фармацевтика, беспилотные транспортные системы, цифровые технологии", - говорится в сообщении министерства.
В Минпромторге РФ добавили, что Россия и Сейшелы по каждому из приоритетных направлений наметили конкретные шаги по углублению взаимодействия, включая оценку потребностей сейшельского рынка в соответствующей продукции и решениях. Кроме того, замглавы ведомства Груздев пригласил сейшельских коллег посетить международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
Ранее на неделе президент России Владимир Путин встретился с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.
РоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала