Минфин предложил ввести поэтапный НДС для товаров электронной торговли

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минфин РФ направил в правительство пакет законопроектов о новых правилах регулирования для товаров электронной торговли, поправками в Налоговый кодекс предлагается введение поэтапного НДС со ставками 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года, сообщает министерство.

Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который позволит выстроить на территории РФ сбалансированный налоговый и таможенный режим для товаров электронной торговли", - говорится в материалах на сайте ведомства.

После вступления документа в силу страны могут устанавливать на такие товары НДС, отметили в Минфине.

"Поправками в Налоговый кодекс РФ предлагается ввести НДС на товары электронной торговли с поэтапным повышением ставки до стандартной, что позволит бизнесу адаптироваться к новым правилам. В 2027 году она составит 7%, в 2028 году - 14%, с 2029 года к таким товарам будет применяться общая ставка в размере 22%", - говорится в материалах.

Такой подход позволит организациям продолжить развиваться в этой сфере и одновременно будет способствовать выравниванию конкурентных условий с традиционной розницей, подчеркнули в Минфине.

Уплачивать НДС в качестве налоговых агентов станут иностранные или российские цифровые торговые платформы, которые будут начислять НДС исходя из стоимости товаров, отметили в ведомстве.

Законодательные изменения предложены в связи с новым наднациональным регулированием.

Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию с введением для них специальной декларации, а также создание нового правового института - оператора электронной торговли, говорится в материалах. "Пакет документов также содержит поправки в закон о таможенном регулировании в РФ. В частности, предлагается регламентировать деятельность оператора электронной торговли, определить понятие склада электронной торговли, установить для таких товаров порядок уплаты внутренних налогов", - отмечается в материалах.

Поправками предусмотрены сопутствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, планируется предусмотреть ответственность за нарушение порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу, а также их использование в коммерческой деятельности после выпуска, сообщили в Минфине.