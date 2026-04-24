Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил ввести поэтапный НДС для товаров электронной торговли - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 24.04.2026
Минфин предложил ввести поэтапный НДС для товаров электронной торговли

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин предложил ввести поэтапное повышение ставки НДС для товаров электронной торговли: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года.
  • Уплачивать НДС в качестве налоговых агентов будут иностранные или российские цифровые торговые платформы.
  • Пакет законопроектов также предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию и создание нового правового института — оператора электронной торговли.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минфин РФ направил в правительство пакет законопроектов о новых правилах регулирования для товаров электронной торговли, поправками в Налоговый кодекс предлагается введение поэтапного НДС со ставками 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года, сообщает министерство.
"Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который позволит выстроить на территории РФ сбалансированный налоговый и таможенный режим для товаров электронной торговли", - говорится в материалах на сайте ведомства.
После вступления документа в силу страны могут устанавливать на такие товары НДС, отметили в Минфине.
"Поправками в Налоговый кодекс РФ предлагается ввести НДС на товары электронной торговли с поэтапным повышением ставки до стандартной, что позволит бизнесу адаптироваться к новым правилам. В 2027 году она составит 7%, в 2028 году - 14%, с 2029 года к таким товарам будет применяться общая ставка в размере 22%", - говорится в материалах.
Такой подход позволит организациям продолжить развиваться в этой сфере и одновременно будет способствовать выравниванию конкурентных условий с традиционной розницей, подчеркнули в Минфине.
Уплачивать НДС в качестве налоговых агентов станут иностранные или российские цифровые торговые платформы, которые будут начислять НДС исходя из стоимости товаров, отметили в ведомстве.
Законодательные изменения предложены в связи с новым наднациональным регулированием.
Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию с введением для них специальной декларации, а также создание нового правового института - оператора электронной торговли, говорится в материалах. "Пакет документов также содержит поправки в закон о таможенном регулировании в РФ. В частности, предлагается регламентировать деятельность оператора электронной торговли, определить понятие склада электронной торговли, установить для таких товаров порядок уплаты внутренних налогов", - отмечается в материалах.
Поправками предусмотрены сопутствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, планируется предусмотреть ответственность за нарушение порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу, а также их использование в коммерческой деятельности после выпуска, сообщили в Минфине.
Кроме того, КоАП РФ будет дополнен новым субъектом административной ответственности - оператором электронной торговли, добавили в ведомстве.
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала