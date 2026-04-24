Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации, эти стремления нужно рассматривать как заявку Берлина на лидерство в Европе, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Как ранее заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев, курс Западной Европы на милитаризацию контрпродуктивен и не способствует движению к диалогу.