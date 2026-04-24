Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации, заявили в МИД - РИА Новости, 24.04.2026
07:31 24.04.2026
Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации, заявили в МИД

Любинский: Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации

© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации.
  • Планы Берлина можно рассматривать как заявку на лидерские функции в Европе, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Москва серьезно относится к планам Германии по милитаризации, эти стремления нужно рассматривать как заявку Берлина на лидерство в Европе, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Мы воспринимаем это вполне серьезно, как, впрочем, и многие союзники Германии в Европе. Даже не все ближайшие соседи (ФРГ – ред.) воспринимают это однозначно", - сказал он "Известиям".
Как отметил Любинский, соответствующие планы Берлина "можно и нужно рассматривать как заявку на лидерские функции в Европе".
Как ранее заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев, курс Западной Европы на милитаризацию контрпродуктивен и не способствует движению к диалогу.
В мире, Германия, Берлин (город), Москва, Дмитрий Любинский, Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
