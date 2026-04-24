15:52 24.04.2026 (обновлено: 16:02 24.04.2026)
МИД назвал страхом реакцию ФРГ на предприятия, делающих дроны для ВСУ

МИД: Берлин боится отвечать за роль в преступлениях Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия боится отвечать за свою роль в преступлениях киевского режима.
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с публикацией Минобороны адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Германия боится отвечать за свою роль в преступлениях киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию ФРГ на публикацию списка предприятий, производящих дроны для ВСУ.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД страны в связи с публикацией Минобороны РФ адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе.
"Вызов нашего посла в министерство иностранных дел ФРГ свидетельствует о том, что в Берлине боятся. Просто боятся. А чего боятся? Боятся не нас, а боятся, потому что осознают свое соучастие в преступлениях киевского режима. И знают, что за это придется отвечать, этого боятся. Боятся формулировок международных правовых обвинений в спонсорстве терроризма. А они и есть спонсоры терроризма", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.
