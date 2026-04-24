МИД Пакистана сообщил о телефонном разговоре главы ведомства с Лавровым

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию и ситуация на Ближнем Востоке обсуждилась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара с его российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Пакистана.