МИД Пакистана сообщил о телефонном разговоре главы ведомства с Лавровым

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию и ситуация на Ближнем Востоке обсуждилась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара с его российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Пакистана.
"Два лидера обсудили двусторонние отношения и сотрудничество на многосторонних форумах в поддержку международного мира и безопасности. Министр иностранных дел Лавров высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии диалогу между Ираном и Соединенными Штатами", - сообщили в пакистанском ведомстве.
В свою очередь Дар подчеркнул решимость Пакистана продолжать вносить свой вклад в усилия, направленные на продвижение диалога и дипломатии для решения всех вопросов.
"Подчеркнув важность поддержания регулярных встреч на высоком уровне, они обсудили возможность переноса визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Россию на более раннюю, взаимоудобную дату", - отмечается в сообщении.
Дар также пригласил Лаврова посетить Пакистан.
