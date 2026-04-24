МИД пообещал жесткие ответные меры на новые санкции ЕС

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия в соответствии со своими интересами примет жесткие ответные меры на 20-й пакет санкций Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будут у нас приняты и ответные меры. Какие они будут - они будут жесткие, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами", - сказала дипломат в ходе брифинга.