МИД России обвинил Израиль в игнорировании ДНЯО
14:19 24.04.2026 (обновлено: 14:29 24.04.2026)
МИД России обвинил Израиль в игнорировании ДНЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России обвинил Израиль в игнорировании Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  • По заявлению Марии Захаровой, Израиль выдвигает обвинения в адрес других стран о нарушении распространения ядерного оружия.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Израиль, в чьих интересах прежде всего были нанесены удары по Ирану, сам игнорирует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но обвиняет другие страны в нарушении распространения ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Удары по Ирану нанесены прежде всего в интересах Израиля, государство, которое исторически игнорирует Договор о нераспространении ядерного оружия, но смеет выдвигать распространенческие обвинения в адрес других стран", - сказала она в ходе брифинга.
РоссияИзраильИранМария Захарова
 
 
