МИД прокомментировал желание Европы сесть за стол переговоров по Украине
12:56 24.04.2026 (обновлено: 13:04 24.04.2026)
МИД прокомментировал желание Европы сесть за стол переговоров по Украине

МИД: ЕС не может поддерживать конфликт на Украине и участвовать в переговорах

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Европа не может одновременно поддерживать продолжение конфликта на Украине и требовать место за столом переговоров по его урегулированию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На фоне всего этого европейцы продолжают выклянчивать себе место за столом переговоров якобы для урегулирования конфликта. Мне кажется, что всем понятно, что нельзя одной рукой подливать масла в огонь, а второй звонить во все колокола, требуя места за столом переговоров. Что-то из этого лишнее, что-то друг другу явно противоречит", - сказала Захарова на брифинге.
