МИД рассказал, что Запад пытается скрыть, говоря о мире на Украине

- Захарова назвала разговоры Запада о мире на Украине камуфляжем.
- По ее словам, призывы к перемирию нужны для передышки в интересах перевооружения и передислокации ВСУ.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все разговоры Запада о мире на Украине на самом деле скрывают желание передышки в интересах ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все разговоры Запада о мире – это просто камуфляж", - сказала она в ходе брифинга.
По её словам, все истерические призывы со стороны стран Запада к перемирю на самом деле нужны не для перемирия, а для передышки в интересах перевооружения и передислокации ВСУ.