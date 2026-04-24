Захарова выразила надежду на соблюдение перемирия между Ливаном и Израилем

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Москва выражает надежду, что прекращение огня между Ливаном и Израилем Ливане будет соблюдаться и создаст условия для устойчивой деэскалации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется надеяться, что достигнутый 16 апреля режим прекращения огня будет строго соблюдаться, что позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане", - сказала она в ходе брифинга.