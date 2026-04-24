Рейтинг@Mail.ru
Захарова выразила надежду на соблюдение перемирия между Ливаном и Израилем
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 24.04.2026 (обновлено: 12:53 24.04.2026)
Захарова выразила надежду на соблюдение перемирия между Ливаном и Израилем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова выразила надежду на соблюдение перемирия между Ливаном и Израилем.
  • В апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений после объявления о достижении режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением «Хезболлах».
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Москва выражает надежду, что прекращение огня между Ливаном и Израилем Ливане будет соблюдаться и создаст условия для устойчивой деэскалации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочется надеяться, что достигнутый 16 апреля режим прекращения огня будет строго соблюдаться, что позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане", - сказала она в ходе брифинга.
В апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Стороны при этом регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
В миреЛиванИзраильМоскваМария ЗахароваХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала