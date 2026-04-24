МИД назвал экспертный совет при ВСУ прикрытием для офицеров НАТО

12:38 24.04.2026 (обновлено: 12:40 24.04.2026)
МИД назвал совет с военными Запада при ВСУ прикрытием для офицеров НАТО

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала "экспертный совет" с западными военными при ВСУ прикрытием для офицеров НАТО в стране.
  • Она указала, что среди его функций — повышение эффективности украинской армии, обеспечение их потребностей, консультативно-совещательная поддержка и трансформация.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Создание "экспертного совета" с западными военными при ВСУ станет прикрытием для присутствия офицеров стран НАТО на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В числе функций совета названы, например, повышение эффективности ВСУ, обеспечение их потребностей, консультативно-совещательная поддержка и трансформация армии. Что же мы видим? Мы видим то, что создается бутафорское прикрытие реальному пулу действующих и высокопоставленных офицеров стран НАТО, которые теперь будут работать в Генштабе ВСУ", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова уточнила, что генштаб ВСУ 15 апреля заявил о создании экспертного совета при главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который должен быть сформирован под председательством бывшего заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе британского генерала Ричарда Шерифа.
В миреУкраинаРоссияЕвропаМария ЗахароваАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
