Захарова заявила о росте угрозы безопасности ядерных объектов
12:32 24.04.2026 (обновлено: 13:02 24.04.2026)
Захарова заявила о росте угрозы безопасности ядерных объектов

Захарова: Россия видит рост угрозы физической безопасности ядерных объектов

  • МИД России заявил о росте угрозы безопасности ядерных объектов.
  • В первую очередь это касается Запорожской АЭС и АЭС "Бушер".
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия видит возрастающие угрозы в отношении безопасности ядерных объектов, в первую очередь Запорожской АЭС и АЭС "Бушер", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов. В первую очередь, конечно, ЗАЭС, "Бушер" , - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
