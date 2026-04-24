Захарова заявила о росте угрозы безопасности ядерных объектов

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия видит возрастающие угрозы в отношении безопасности ядерных объектов, в первую очередь Запорожской АЭС и АЭС "Бушер", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов. В первую очередь, конечно, ЗАЭС, "Бушер" , - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.