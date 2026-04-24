В МИД рассказали, на что готова Россия ради безопасности в Арктике - РИА Новости, 24.04.2026
09:56 24.04.2026 (обновлено: 10:02 24.04.2026)
В МИД рассказали, на что готова Россия ради безопасности в Арктике

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова отстаивать свои интересы и защищать безопасность в Арктическом регионе при любых сценариях развития событий, заявил Грушко.
  • По его словам, для этих целей страна готова использовать все имеющиеся средства, включая силовые.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для защиты своей безопасности в Арктическом регионе Россия готова использовать все средства, если понадобится - и силовые, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Понимаем, что в текущей не самой благоприятной геополитической обстановке рассчитывать только на добропорядочность наших арктических соседей было бы наивным. Поэтому наша страна готова отстаивать свои интересы и защищать свою безопасность в Арктическом регионе при любых сценариях развития событий и использовать для этого все имеющиеся в нашем распоряжении политические, дипломатические, экономические, а в случае необходимости – и силовые средства", - сказал дипломат в интервью порталу Arctic.ru.
