Специалист Гидрометцентра раскрыла причины метеочувствительности

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль при резкой смене погоды, это связано с падением атмосферного давления, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"При резкой смене погоды, например, перед дождем, метеочувствительные люди испытывают головную боль и вялость. Это связано с падением атмосферного давления, особенно влияющим на людей с низким давлением. Однако такие ощущения перед дождем не делают человека синоптиком, это то же самое, как верить в примету: если апрель дождливый, значит год будет урожайный", - пояснила Паршина

Она отметила, что люди становятся наиболее метеочувствительными в основном весной и осенью.

"Метеочувствительность обостряется у взрослых и пожилых людей, особенно весной и осенью, когда погода неустойчивая и за окном то тепло, то холодно, то давление высокое, то низкое", - рассказала синоптик.