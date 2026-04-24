Специалист Гидрометцентра раскрыла причины метеочувствительности
07:22 24.04.2026
Специалист Гидрометцентра раскрыла причины метеочувствительности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль при резкой смене погоды из-за падения атмосферного давления.
  • Метеочувствительность обостряется весной и осенью, особенно у взрослых и пожилых людей.
  • Колебания метеорологических параметров влияют не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние человека.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль при резкой смене погоды, это связано с падением атмосферного давления, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"При резкой смене погоды, например, перед дождем, метеочувствительные люди испытывают головную боль и вялость. Это связано с падением атмосферного давления, особенно влияющим на людей с низким давлением. Однако такие ощущения перед дождем не делают человека синоптиком, это то же самое, как верить в примету: если апрель дождливый, значит год будет урожайный", - пояснила Паршина.
Она отметила, что люди становятся наиболее метеочувствительными в основном весной и осенью.
"Метеочувствительность обостряется у взрослых и пожилых людей, особенно весной и осенью, когда погода неустойчивая и за окном то тепло, то холодно, то давление высокое, то низкое", - рассказала синоптик.
Она добавила, что колебания метеорологических параметров, помимо физического ухудшения, сильно влияют и на психоэмоциональный статус человека.
Людмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
