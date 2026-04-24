Рейтинг@Mail.ru
Режиссера Юрия Мамина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 24.04.2026 (обновлено: 17:16 24.04.2026)
Режиссера Юрия Мамина* внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Алексей Даничев
Юрий Мамин* - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Юрий Мамин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского режиссера театра и кино Юрия Мамина*, сообщается на сайте ведомства.
«

"Двадцать четвертого апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ю.Б. Мамин...*", - говорится в сообщении.

По информации министерства, Мамин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов, а также выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.
По данным ведомства, режиссер проживает за границей.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала