Режиссера Юрия Мамина* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского режиссера театра и кино Юрия Мамина*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать четвертого апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ю.Б. Мамин...*", - говорится в сообщении.
По информации министерства, Мамин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов, а также выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.
По данным ведомства, режиссер проживает за границей.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России