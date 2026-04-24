Напавший с ножом на врачей в Махачкале заявил, что не хотел их убивать

МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Задержанный за покушение на врачей в Махачкале мужчина заявил, что напал с ножом на хирурга, но не хотел его убивать, видео допроса опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Нанес ножевые ранения хирургу… Жизни лишать не хотел. Как получилось, так получилось. Я его ранил ножом… Убивать его не хотел", - сказал мужчина.
Второй врач, травматолог, получил ранения после того, как бросился на помощь коллеге.
"Второй меня сзади бить начал", - сказал задержанный.
По его словам, месяц назад он привез в больницу маму, у которой болели почки. Он утверждает, что хирург отказался принять ее и якобы оскорбил, и из-за этого он затаил злость. А в четверг в больницу он приехал с братом, который упал с лестницы.