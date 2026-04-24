01:10 24.04.2026 (обновлено: 11:42 24.04.2026)
Напавший с ножом на врачей в Махачкале заявил, что принимал наркотики

© СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramЗадержанный, который напал с ножом на хирурга в Махачкале
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный за нападение на врачей в больнице в Махачкале заявил, что употреблял наркотики, в частности мефедрон, и был в нетрезвом состоянии.
  • Видео с его допросом опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Задержанный за нападение на врачей в больнице в Махачкале мужчина заявил, что принимал наркотики, видео с его допросом опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан.
"Был в нетрезвом состоянии. (Принимал - ред.) мефедрон. Просто принял, цели не было", - сказал мужчина.
По его словам, мефедрон он употребляет два-три месяца.
Как позднее отметили в СУ СК России по республике, подозреваемый отказался от добровольного прохождения медицинского освидетельствования.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
