Пострадавший при нападении в Махачкале травматолог пытался спасти коллегу - РИА Новости, 24.04.2026
00:44 24.04.2026 (обновлено: 12:43 24.04.2026)
Пострадавший при нападении в Махачкале травматолог пытался спасти коллегу

МВД: пострадавший при нападении в Махачкале врач пытался спасти коллегу

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Teegram
Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападение на врачей в больнице Махачкалы совершил наркозависимый человек, который в момент нападения находился в состоянии опьянения.
  • Травматолог получил ножевые ранения, пытаясь спасти коллегу-хирурга, на которого было совершено нападение.
  • Задержанный утверждает, что не хотел убивать врача.
МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Нападение на врачей в больнице в Махачкале не имело мотивов, задержанный — наркозависимый, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
«

"Нападение на врача-хирурга не имело мотивов. А травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге", — рассказала она.

Сам задержанный в ходе допроса подтвердил, что напал с ножом на хирурга, но утверждает, что не хотел его убивать.
По словам мужчины, месяц назад он привез в больницу маму, у которой болели почки. Мужчина утверждает, что хирург отказался принять ее и якобы оскорбил, и из-за этого он затаил злость. В больницу он приехал с братом, который упал с лестницы.
Задержанный также заявил, что принимал наркотики, в момент нападения находился в состоянии опьянения.
В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга. По данным Минздрава Дагестана, врача-хирурга прооперировали и перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
