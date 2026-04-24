Пострадавший при нападении в Махачкале травматолог пытался спасти коллегу

Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале

Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападение на врачей в больнице Махачкалы совершил наркозависимый человек, который в момент нападения находился в состоянии опьянения.

Травматолог получил ножевые ранения, пытаясь спасти коллегу-хирурга, на которого было совершено нападение.

Задержанный утверждает, что не хотел убивать врача.

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Нападение на врачей в больнице в Махачкале не имело мотивов, задержанный — наркозависимый, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

« "Нападение на врача-хирурга не имело мотивов. А травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге", — рассказала она.

Сам задержанный в ходе допроса подтвердил, что напал с ножом на хирурга, но утверждает, что не хотел его убивать.

По словам мужчины, месяц назад он привез в больницу маму, у которой болели почки. Мужчина утверждает, что хирург отказался принять ее и якобы оскорбил, и из-за этого он затаил злость. В больницу он приехал с братом, который упал с лестницы.

Задержанный также заявил, что принимал наркотики, в момент нападения находился в состоянии опьянения.