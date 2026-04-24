Появились подробности о состоянии хирурга, на которого напали в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Состояние хирурга, попавшего в реанимацию после нападения в больнице в Махачкале, стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. Врач-хирург был прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. В МВД Дагестана отмечали, что состояние хирурга критическое.

"В настоящее время состояние хирурга стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет", – сказал собеседник агентства.

По его словам, жизнь травматолога также вне опасности, он будет проходить лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.