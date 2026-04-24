Во Львове вдовы погибших военных пытаются организовать акции протеста

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вдовы погибших украинских военнослужащих пытаются организовать протестные акции во Львове, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что на Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных.
«
"На фоне колоссальных потерь вдовы украинских военнослужащих пытаются объединиться. Даже во Львове некоторые женщины пытаются собраться на акции протеста", - рассказали силовики.
