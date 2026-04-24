Рейтинг@Mail.ru
Во Львове вдовы погибших военных пытаются организовать акции протеста
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 24.04.2026
Во Львове вдовы погибших военных пытаются организовать акции протеста

Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вдовы погибших украинских военнослужащих пытаются организовать протестные акции во Львове.
  • Они хотят объединиться из-за колоссальных потерь.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вдовы погибших украинских военнослужащих пытаются организовать протестные акции во Львове, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что на Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных.
"На фоне колоссальных потерь вдовы украинских военнослужащих пытаются объединиться. Даже во Львове некоторые женщины пытаются собраться на акции протеста", - рассказали силовики.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала