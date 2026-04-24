Прохожий во время дождя в Москве. Архивное фото

Москвичей предупредили о ливнях со снегом в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в понедельник ожидаются ливни, переходящие в заряды мокрого снега.

За сутки может выпасть до 10–15 миллиметров осадков, на газонах может появиться символический снежный покров.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве в понедельник, за сутки выпадет до 10-15 миллиметров осадков, может появиться снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник атмосферный вихрь развернется своей холодной тыловой стороной. Ливни с утра станут переходить в заряды мокрого снега – за сутки выпадет до 10-15 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец

Синоптик добавил, что на газонах к вечеру местами может появиться символический снежный покров, будет ветрено.