Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ливнях со снегом в понедельник
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 24.04.2026 (обновлено: 08:08 24.04.2026)
Москвичей предупредили о ливнях со снегом в понедельник

В Москве в понедельник пройдут ливни, переходящие в заряды мокрого снега

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Прохожий во время дождя в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Прохожий во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидаются ливни, переходящие в заряды мокрого снега.
  • За сутки может выпасть до 10–15 миллиметров осадков, на газонах может появиться символический снежный покров.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве в понедельник, за сутки выпадет до 10-15 миллиметров осадков, может появиться снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник атмосферный вихрь развернется своей холодной тыловой стороной. Ливни с утра станут переходить в заряды мокрого снега – за сутки выпадет до 10-15 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что на газонах к вечеру местами может появиться символический снежный покров, будет ветрено.
"Температура воздуха ощутимо понизится и в течение суток не превысит плюс 2 - плюс 5 градусов", - подчеркнул Тишковец.
02:26
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала