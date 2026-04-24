Россия и Белоруссия разрабатывают льготы для товаров Союзного государства

Критерии товаров Союзного государства уже определены: такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих.

КРАСНОГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия сейчас работают над созданием набора преференциальных мер для товаров Союзного государства, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на заседании межпарламентской комиссии.

В пятницу прошло 16-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и совета республики национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству.

"Мы вместе работаем над тем, чтобы целый набор преференциальных мер разработать для товаров Союзного государства. Считаю это важным направлением нашей работы на текущий год", - сказал Чекушов.

Он отметил, что главная задача сотрудничества - повысить имидж и авторитет товаров Союзного государства так, чтобы они были востребованы у российского и белорусского бизнеса - как для производителей, так и для потребителей.