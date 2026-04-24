Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран мира в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в 2026 году пройдет в десятках странах мира, в том числе и в недружественных странах, несмотря на все попытки ее запретить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В 2026 году, несмотря на запреты, козни, травлю, все равно эта акция пройдет по более чем 30 государствам мира. Она будет и в Алжире, и в Уганде, в Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даже в странах с так называемыми недружественными режимами акция будет проводиться на площадках наших посольств, русских домов", - сказала она в ходе брифинга.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
