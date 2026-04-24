Лавров вспомнил анекдот об армянском радио, говоря об искусстве дипломатии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, в чем заключается искусство российской дипломатии на сегодняшний день, вспомнил анекдот об армянском радио.
"Знаете, если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: "Что такое дипломатия?". Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия - это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии. Ничего необычного здесь нет", - заявил Лавров в интервью "Общественному телевидению России".
Министр также отметил, что задача дипломатии - отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных, порядочных партнеров.
28 ноября 2025, 13:38