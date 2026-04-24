Рейтинг@Mail.ru
Лавров вспомнил анекдот об армянском радио, говоря об искусстве дипломатии - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 24.04.2026
Лавров вспомнил анекдот об армянском радио, говоря об искусстве дипломатии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров вспомнил анекдот об армянском радио, отвечая на вопрос об искусстве российской дипломатии.
  • Дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие, напомнил глава МИД слова из анекдота.
  • Министр также отметил, что задача дипломатии — отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных, порядочных партнеров.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, в чем заключается искусство российской дипломатии на сегодняшний день, вспомнил анекдот об армянском радио.
«
"Знаете, если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: "Что такое дипломатия?". Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия - это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие. Это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии. Ничего необычного здесь нет", - заявил Лавров в интервью "Общественному телевидению России".
Министр также отметил, что задача дипломатии - отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных, порядочных партнеров.
РоссияСергей ЛавровОбщественное телевидение России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала