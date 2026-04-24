Лавров назвал силовое решение по Газе миной замедленного действия

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Попытки игнорировать решения ООН по Палестине, применяя силовые методы, могут лишь временно "загнать проблему вглубь", но проблема так и останется "миной замедленного действия", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Сейчас все хотят решения ООН по Палестине просто предать забвению, забыть про создание Палестинского государства. Это может сработать силовыми методами, как мы это наблюдаем в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Это на какое-то время загонит проблему вглубь, но она никуда не денется. Все равно взорвется. В очередной раз это будет "мина замедленного действия", - заявил Лавров в интервью "Общественному телевидению России".
Министр подчеркнул, что несправедливость по отношению к палестинцам, к многочисленным решениям ООН о необходимости создания двух государств особо остро ощущается в арабском мире.
Лавров оценил шансы на создание Палестинского государства
20 апреля, 12:23