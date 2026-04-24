Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 24.04.2026
Лавров назвал силовое решение по Газе миной замедленного действия

Лавров: попытки игнорировать решения ООН по Палестине загоняют проблему вглубь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что попытки игнорировать решения ООН по Палестине и применять силовые методы могут лишь временно "загнать проблему вглубь".
  • По его словам, проблема станет "миной замедленного действия", если ее попытаются решить силой.
  • Министр подчеркнул, что несправедливость по отношению к палестинцам особо остро ощущается в арабском мире.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Попытки игнорировать решения ООН по Палестине, применяя силовые методы, могут лишь временно "загнать проблему вглубь", но проблема так и останется "миной замедленного действия", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Сейчас все хотят решения ООН по Палестине просто предать забвению, забыть про создание Палестинского государства. Это может сработать силовыми методами, как мы это наблюдаем в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Это на какое-то время загонит проблему вглубь, но она никуда не денется. Все равно взорвется. В очередной раз это будет "мина замедленного действия", - заявил Лавров в интервью "Общественному телевидению России".

Министр подчеркнул, что несправедливость по отношению к палестинцам, к многочисленным решениям ООН о необходимости создания двух государств особо остро ощущается в арабском мире.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лавров оценил шансы на создание Палестинского государства
20 апреля, 12:23
 
В миреПалестинаРоссияИорданСергей ЛавровООНОбщественное телевидение РоссииВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала