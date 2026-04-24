"Красные линии" России по Украине давно обозначили, заявил Лавров

- Лавров заявил, что "красные линии" России по Украине давно обозначили.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Красные линии Москвы по Украине давно обозначены, говорить об их прояснении смешно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для "Общественного телевидения России".
"Сейчас какие-то деятели Европейского Союза стали говорить: "Давайте мы всё-таки посмотрим. На каком-то этапе, не сейчас, попозже, нам придётся разговаривать с Россией, чтобы прояснить её "красные линии" и показать свои". Это просто несерьезно… Говорить, что им надо прояснить наши "красные линии", – смешно. Они давно были обозначены", - заявил Лавров.