"Не сделаешь — накажу". Лавров рассказал о диалоге между Россией и США

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США в диалоге с Россией не следуют логике "если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Логика американцев в отношениях с большинством государств - в диалоге с нами я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу - такая, что, если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу. То есть я тебе ничего не обещаю, но ты мне должен дать то, что мне хочется, а не дашь – я тебя накажу", - сказал Лавров на встрече с руководителями российских НКО.
Он добавил, что это не баланс интересов, "тем более, это совсем не честный разговор".