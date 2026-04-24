Коллективный Запад хочет любой ценой сохранить доминирование, заявил Лавров

- Коллективный Запад стремится любой ценой сохранить доминирование, заявил Лавров.
- По словам Лаврова, Запад стремится сдерживать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коллективный Запад стремится любой ценой сохранить доминирование и сдержать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Стратегическая цель (коллективного Запада - ред.), мы нисколько не сомневаемся, сохраняется прежней - любыми способами доминировать, доминировать и доминировать, сохранять насколько возможно и как долго возможно свою гегемонию, сдерживать развитие новых мировых центров, конкурентов, расположенных в странах Мирового большинства, в Азии, Африке, Латинской Америке", - сказал Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
Министр отметил, что для достижения своих целей Запад использует незаконные санкции, грабеж, воровство государственных средств других стран, шантаж, угрозы и военную силу.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями российских некоммерческих организаций. Участники обменялись опытом и планами своей деятельности на международной арене. Были затронуты темы развития публичной дипломатии, сохранения исторической памяти, популяризации русского языка и культуры, наблюдения за электоральными процессами в России и зарубежных странах.
