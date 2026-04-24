Лавров рассказал, чем опасна политика стран коллективного Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров заявил, что политика стран коллективного Запада является основной угрозой международному обществу и безопасности.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Политика стран "коллективного Запада" является основной угрозой международному обществу и безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций,
"Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств "коллективного Запада", - заявил Лавров.
Министр отметил, что хоть Запад и продолжают называть "коллективным", но в этом коллективе уже появились разногласия.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями российских некоммерческих организаций. Участники обменялись опытом и планами своей деятельности на международной арене. Были затронуты темы развития публичной дипломатии, сохранения исторической памяти, популяризации русского языка и культуры, наблюдения за электоральными процессами в России и зарубежных странах.