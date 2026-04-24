15:24 24.04.2026
Лавров рассказал, как отмечал юбилей Пиманова на футбольном поле

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что несколько лет назад отмечал юбилей журналиста и телеведущего Алексея Пиманова на футбольном поле.
  • Он отметил, что его дружба с Пимановым охватывала и профессиональные обязанности: журналист иногда просил его помочь с архивными документами для создания сериалов или фильмов.
  • По его словам, Пиманов был "очень живым человеком, отзывчивым на все, что происходит вокруг".
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как несколько лет назад отмечал юбилей журналиста, телеведущего Алексея Пиманова на футбольном поле.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. Его жена сообщила РИА Новости, что причиной смерти стал острый инфаркт.
"Действительно, мы вместе занимались спортом, футболом. Помню, отмечали один из его юбилеев несколько лет назад на футбольном поле. Хотя был холодный период года, но на поле было тепло от того, что все его друзья собрались с самыми добрыми чувствами", - сказал министр, отвечая на вопрос СМИ. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Как отметил Лавров, его дружба с Пимановым охватывала и профессиональные обязанности: журналист периодически просил его помочь с какими-то архивными документами, когда он занимался созданием сериалов или фильмов.
"Иногда, когда он находил какие-то интересные образы с использованием исторических фактов, они нас вдохновляли на те или иные внешнеполитические инициативы с использованием исторической связи поколений, времен. Он очень хорошо это чувствовал", - сказал министр.
По его словам, Пиманов был "очень живым человеком, отзывчивым на всё, что происходит вокруг".
"Это касалось и отношений с друзьями, и отношения к профессии, к нашей стране, к Родине", - добавил Лавров.
