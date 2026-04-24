Полиция Латвии фиксирует на видео тех, кто чтит память погибших воинов ВОВ
01:47 24.04.2026
Полиция Латвии фиксирует на видео тех, кто чтит память погибших воинов ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвийская полиция фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей.
  • Места снесенных советских памятников в Латвии жестко контролируются, и посещение этих мест с цветами может повлечь уголовную ответственность.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Латвийская полиция фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей, наиболее жестко контролируются места снесенных памятников, рассказал РИА Новости местный активист, из соображений безопасности попросивший не называть его имени.
Контроль полицейских, по его словам, проводится систематически, но во время празднования Дня Победы он усиливается. Он пояснил, что для Латвии, с точки зрения позиции местных властей, 9 мая - не День Победы, а День памяти и скорби, поэтому сегодня те, кто чтит память советских солдат, могут навестить братские кладбища, но не могут праздновать с флагами в руках.
"Стоит полиция, стоит государственная полиция, стоит полиция безопасности и всех фиксирует. Всех фотографируют, кто пришел на братское кладбище", - рассказал РИА Новости общественник. При этом полицейские строго показывают приходящим, куда можно положить цветы.
Еще строже контролируются места снесенных советских памятников.
"Места снесенных памятников жестко контролируются на 9 мая. Ни дай Бог ты туда принесёшь цветы, - вплоть до уголовной ответственности", - посетовал собеседник.
При этом для многих русскоговорящих и латышей День Победы остается праздником.
"Им все эти годы говорили что День памяти и скорби у нас - это 22 июня, а День Победы - это День Победы. Это праздник. Мы не проиграли - мы выиграли", - заключил собеседник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине.
