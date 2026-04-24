Полиция Латвии фиксирует на видео тех, кто чтит память погибших воинов ВОВ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Латвийская полиция фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей, наиболее жестко контролируются места снесенных памятников, рассказал РИА Новости местный активист, из соображений безопасности попросивший не называть его имени.

Контроль полицейских, по его словам, проводится систематически, но во время празднования Дня Победы он усиливается. Он пояснил, что для Латвии , с точки зрения позиции местных властей, 9 мая - не День Победы, а День памяти и скорби, поэтому сегодня те, кто чтит память советских солдат, могут навестить братские кладбища, но не могут праздновать с флагами в руках.

"Стоит полиция, стоит государственная полиция, стоит полиция безопасности и всех фиксирует. Всех фотографируют, кто пришел на братское кладбище", - рассказал РИА Новости общественник. При этом полицейские строго показывают приходящим, куда можно положить цветы.

Еще строже контролируются места снесенных советских памятников.

"Места снесенных памятников жестко контролируются на 9 мая. Ни дай Бог ты туда принесёшь цветы, - вплоть до уголовной ответственности", - посетовал собеседник.

При этом для многих русскоговорящих и латышей День Победы остается праздником.

"Им все эти годы говорили что День памяти и скорби у нас - это 22 июня, а День Победы - это День Победы. Это праздник. Мы не проиграли - мы выиграли", - заключил собеседник.