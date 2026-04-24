Рейтинг@Mail.ru
Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему приз
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:59 24.04.2026
Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему приз

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сокуров заявил, что совершенно спокойно отнесся к тому, что ему не вручили приз "За вклад в мировой кинематограф" на 48-м Московском международном кинофестивале.
  • Режиссер подтвердил получение письма от Никиты Михалкова с приглашением на церемонию.
  • Сокуров приезжал в Москву, чтобы представить свой фильм "Записная книжка режиссера" в рамках программы "Спецпоказы".
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров заявил РИА Новости, что совершенно спокойно отнесся к тому, что ему не вручили приз "За вклад в мировой кинематограф" 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Церемония закрытия ММКФ состоялась в четверг в столице. Ранее режиссер Любовь Аркус сообщала, что президент фестиваля Никита Михалков направил Сокурову письмо с приглашением на церемонию для получения приза "За вклад в мировой кинематограф".
"Я к этому отнесся совершенно спокойно. Я почему-то был уверен, что именно так все и будет", - сказал Сокуров, комментируя изменение решения руководства ММКФ относительно его награждения.
Он также подтвердил получение письма от Михалкова перед фестивалем и добавил, что приезжал в Москву, чтобы представить свой фильм "Записная книжка режиссера" в рамках программы "Спецпоказы" 19 апреля.
"Я уехал на следующий день после показа фильма. Мы показали фильм - я очень рад этому, доволен, что это произошло", - заключил режиссер.
КультураМоскваАлександр СокуровНикита МихалковЛюбовь АркусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала