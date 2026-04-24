Сокуров прокомментировал решение ММКФ не вручать ему приз

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров заявил РИА Новости, что совершенно спокойно отнесся к тому, что ему не вручили приз "За вклад в мировой кинематограф" 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Церемония закрытия ММКФ состоялась в четверг в столице. Ранее режиссер Любовь Аркус сообщала, что президент фестиваля Никита Михалков направил Сокурову письмо с приглашением на церемонию для получения приза "За вклад в мировой кинематограф".

"Я к этому отнесся совершенно спокойно. Я почему-то был уверен, что именно так все и будет", - сказал Сокуров, комментируя изменение решения руководства ММКФ относительно его награждения.

Он также подтвердил получение письма от Михалкова перед фестивалем и добавил, что приезжал в Москву , чтобы представить свой фильм "Записная книжка режиссера" в рамках программы "Спецпоказы" 19 апреля.