13:24 24.04.2026
Кондратьев: соцполитика Кубани направлена на улучшение демографии региона

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 24 апр – РИА Новости. Социальная политика Краснодарского края направлена на улучшение демографической ситуации, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании совета при полпреде президента России в Южном федеральном округе.
Заседании совета было посвящено вопросам улучшения демографической политики и мерам поддержки многодетных семей в регионах округа.
"В Краснодарском крае осуществляется более 20 видов помощи семьям. В том числе для многодетных семей – это оплата жилищно-коммунальных услуг и расходов на догазификацию, обеспечение бесплатного питания в школах, техникумах и колледжах, а также бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для школьников, компенсация затрат на обучение детей в колледжах и техникумах. Сегодня вся социальная политика региона направлена на улучшение демографической ситуации", - сказал Кондратьев.
Он напомнил, что с 1 января 2026 года власти проиндексировали краевой материнский капитал до 167 тысяч рублей, а его возможности расширили: его можно получить после рождения третьего, четвертого и последующего ребенка.
По данным губернатора, ежегодно в крае поощряют 15 лучших многодетных семей медалью "Родительская доблесть" с выплатой 3 миллионов рублей.
"Мы продолжим совершенствовать краевые меры поддержки для повышения рождаемости, готовы перенимать лучшие практики в других регионах", - заключил Кондратьев.
