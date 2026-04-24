Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море

Во вторник вечером в городе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. Местным жителям рекомендовали не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.