Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в акваторию Черного моря и на береговую линию, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов. <...> Всего задействованы 66 человек и 14 единиц техники, два плавсредства, две нефтесборные установки", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.
Во вторник вечером в городе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. Местным жителям рекомендовали не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.
Накануне краевой оперштаб сообщил, что в морском терминале удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.