13:09 24.04.2026 (обновлено: 15:09 24.04.2026)
Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море и на береговую линию

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramНефтепродукты попали из реки Туапсе в акваторию моря и на береговую линию в Краснодарском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в акваторию Черного моря и на береговую линию в Краснодарском крае.
  • Для их сбора задействовали 66 человек и 14 единиц техники.
КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в акваторию Черного моря и на береговую линию, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов. <...> Всего задействованы 66 человек и 14 единиц техники, два плавсредства, две нефтесборные установки", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.
В ночь на 20 апреля морской терминал Туапсе подвергся атаке дронов ВСУ. Загорелось технологическое оборудование, из-за чего топливо попало в одноименную реку. На ней установили боновые заграждения, однако продолжающиеся проливные дожди вызвали подъем уровня воды и произошел перелив ГСМ в море.
Во вторник вечером в городе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. Местным жителям рекомендовали не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.
Накануне краевой оперштаб сообщил, что в морском терминале удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайРоссияЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
