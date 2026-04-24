Решение ЕС выделить кредит Киеву нанесет ущерб европейцам, заявил МИД

- Решение ЕС выделить кредит Киеву нанесет долгосрочный ущерб гражданам и бизнесу Европы, заявила Мария Захарова.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Решение ЕС выделить кредит на 90 миллиардов евро Киеву нанесет долгосрочный ущерб гражданам и бизнесу Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что, так как новый кредит будет подлежать возврату только после "получения Украиной компенсации за ущерб от России", то, по ее мнению, эти средства можно считать просто дополнительным доходом "ненасытного и давно обанкротившегося режима в Киеве" и "по сути безвозвратными потерями самого Европейского Союза".
Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС
23 апреля, 19:39