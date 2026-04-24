Решение ЕС выделить кредит Киеву нанесет ущерб европейцам, заявил МИД

13:57 24.04.2026 (обновлено: 14:23 24.04.2026)
МИД РФ: решение ЕС выделить кредит Киеву нанесет долгосрочный ущерб европейцам

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Решение ЕС выделить кредит на 90 миллиардов евро Киеву нанесет долгосрочный ущерб гражданам и бизнесу Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
"Это очередное решение, которое принимает Брюссель в ущерб собственным гражданам, в ущерб интересам нынешним и долгосрочным граждан Европейского союза и бизнесу ЕС", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат отметила, что, так как новый кредит будет подлежать возврату только после "получения Украиной компенсации за ущерб от России", то, по ее мнению, эти средства можно считать просто дополнительным доходом "ненасытного и давно обанкротившегося режима в Киеве" и "по сути безвозвратными потерями самого Европейского Союза".
ЕвропаРоссияКиевЕвросоюзМария ЗахароваУкраина
 
 
