Кредит ЕС не закроет потребности Украины, заявил Медведчук

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Гражданам Украины придется еще туже затянуть пояса, потому что одобренный ЕС кредит на 90 миллиардов евро не закроет все потребности страны, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"На Украине очередная "перемога" (победа - ред.) — кредит в 90 миллиардов евро наконец одобрен всеми членами ЕС, и, значит, киевский режим якобы получает некую экономическую передышку. Но, по современной украинской традиции, к "перемоге" подкралась "зрада" (предательство - ред.), и оказалось, что долгожданный кредит не закроет всех потребностей страны, а потому украинцам придется еще туже затянуть пояса", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 23 апреля заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.