СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал кровавым кредит ЕС, выделенный Украине.

Антониу Кошта. Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026 и 2027 годы, заявил в четверг глава Евросовета

"Это кровавые деньги, которые Евросоюз выделяет на продолжение военного конфликта на Украине, добиваясь полного уничтожения ее государственности и народа. Евросоюзом точно движет не здравомыслие и желание мира. Маски все сброшены", - сказал Шеремет

По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как буферную территорию, которую можно использовать для удовлетворения своих реваншистских амбиций и получения дивидендов на крови славянских народов.