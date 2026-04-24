Депутат Госдумы назвал кровавым выделенный Украине кредит ЕС - РИА Новости, 24.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
05:59 24.04.2026
Депутат Госдумы назвал кровавым выделенный Украине кредит ЕС

Депутат Шеремет назвал кровавым выделенный Украине кредит ЕС

Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Флаг и герб Украины. Архивное фото
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026 и 2027 годы "кровавым".
  • По словам Шеремета, Евросоюз рассматривает Украину как буферную территорию и его вмешательство в ее внутреннюю политику привело к катастрофе и хаосу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал кровавым кредит ЕС, выделенный Украине.
Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026 и 2027 годы, заявил в четверг глава Евросовета Антониу Кошта.
"Это кровавые деньги, которые Евросоюз выделяет на продолжение военного конфликта на Украине, добиваясь полного уничтожения ее государственности и народа. Евросоюзом точно движет не здравомыслие и желание мира. Маски все сброшены", - сказал Шеремет.
По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как буферную территорию, которую можно использовать для удовлетворения своих реваншистских амбиций и получения дивидендов на крови славянских народов.
"Именно вмешательство Евросоюза во внутреннюю политику Украины привело ее к катастрофе и хаосу", - сказал депутат.
