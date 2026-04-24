Наука
 
06:26 24.04.2026 (обновлено: 11:43 24.04.2026)
Ученые нашли останки гигантских осьминогов, схожих размерами с кракенами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые реконструировали облик гигантских осьминогов, которые жили в Мировом океане десятки миллионов лет назад и по размеру соответствовали кракенам.
  • Окаменелые останки осьминогов относятся к позднему меловому периоду — примерно от 100 до 72 миллионов лет назад.
  • Исследователи реконструировали внешний вид осьминогов с помощью их клювов (челюстей из твердого хитина) и выяснили, что эти высшие хищники охотились на крупных рептилий, включая плезиозавров и мозазавров.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ученые реконструировали облик гигантских осьминогов, которые населяли Мировой океан десятки миллионов лет назад и по размеру соответствовали кракенам — мифическим чудовищам из морских легенд, следует из исследования, опубликованного в журнале Science.
Как отмечают авторы статьи, некоторые истолкования предполагают, что предания о кракенах могли быть основаны на наблюдениях за гигантскими кальмарами, длина которых, вероятно, достигала десяти метров, однако гигантские головоногие жили слишком рано, чтобы быть источником сказаний. Окаменелые останки осьминогов принадлежат позднему меловому периоду: примерно от 100 до 72 миллионов лет назад.
"При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями", — говорится в исследовании группы ученых из Японии.
© ScienceОценка размеров тела гигантских осьминогов, которые населяли Мировой океан десятки миллионов лет назад
Оценка размеров тела гигантских осьминогов, которые населяли Мировой океан десятки миллионов лет назад
Хотя беспозвоночные с мягким телом плохо сохраняются в отложениях, исследователям удалось реконструировать их внешний вид с помощью клювов — челюстей из твердого хитина. Следы износа на челюстях указывают, что эти осьминоги были высшими хищниками и охотились на крупных рептилий, существовавших в то время, включая плезиозавров и мозазавров, уточняется в исследовании.
Авторы исследования интерпретируют асимметрию в следах износа челюстей как признак соответствующей асимметрии в поведении, предполагая сложное развитие мозга и потенциально высокий интеллект.
