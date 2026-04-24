Две трети россиян считают, что COVID-19 создан в лаборатории, показал опрос

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Две трети россиян (66%) считают, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории, следует из результатов исследования Российского общества "Знание".

"Результаты исследования показывают, что теории заговора в России остаются заметной частью массового сознания. Так, 66% респондентов считают, что коронавирус - это намеренно созданный в лаборатории вирус, и 42% верят в то, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней", - приводятся в исследовании слова заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко.

Кроме того, по данным просветительской организации, 41% граждан РФ думают, что миром управляет тайное правительство. Также 35% респондентов согласились с утверждением, что американцы не высаживались на Луну . Более четверти (27%) опрошенных уверены, что 5G-вышки вредны для здоровья.

"При этом идея о плоской Земле не находит широкой поддержки: с ней согласны лишь 5% опрошенных, тогда как 92% прямо отвергают это утверждение. Теория о плоской Земле имеет незначительную долю сторонников во всех социально‑демографических группах: максимальный уровень согласия зафиксирован среди россиян старше 60 лет - 7%, а также среди респондентов без высшего образования - 7,5%", - говорится в результатах исследования.

Согласно данным "Знания", в российской молодежи (от 18 до 24 лет) реже встречаются приверженцы теории о лабораторном происхождении коронавируса (35%). Среди граждан старше 60 лет доля поддерживающих эту теорию выше в два раза, отметили в просветительской организации. Кроме того, лиши 3% респондентов младше 25 лет уверены во вреде 5G-вышек, доля представителей старшего поколения, верящих в пагубное влияние этой технологии, составила 38%.

"Этот разрыв во многом объясняется отношением к технологиям: молодёжь, выросшая в цифровую эпоху, воспринимает их как естественную часть жизни и относится к ним позитивно. Для старшего поколения же такие новшества, как 5G, часто остаются чем‑то непонятным и потому вызывают предубеждение", - приводятся в сообщении слова Рыбальченко.