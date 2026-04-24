Костромской автотранспортный колледж получил благодарность Путина

КОСТРОМА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников передал благодарность президента России коллективу Костромского автотранспортного колледжа, сообщает администрация региона.

По данным обладминистрации, Костромской автотранспортный колледж - крупнейшее учреждение в системе профобразования региона. В нем обучаются свыше 1,5 тысяч человек. Будущие выпускники получают первый опыт работы на масштабных объектах. Для подготовки востребованных специалистов учреждение сотрудничает более чем с десятком предприятий области.

« "Это высокая оценка вашего труда и профессионализма. Не буду скрывать: среди моих родственников и друзей много выпускников вашего техникума. Его заканчивали мой дядя, двоюродный брат, очень много товарищей. Радуюсь, что сегодня учебное заведение переживает свои лучшие времена. И хочу отметить вклад директора Марины Валентиновны Шереметьевой... Сердечно вас поздравляю, желаю стремиться к новым высотам и достигать их", - сказал Ситников.

Глава региона подчеркнул, что подобные награды получают только учреждения, демонстрирующие высокие результаты и имеющие богатую историю. В прошлом году награды президента был удостоен Костромской энергетический техникум.

На встрече отметили, что автотранспортный колледж преобразился благодаря участию региона в программе "Профессионалитет". В 2025 году на базе учреждения открыт дорожно-транспортный кластер. На реализацию проекта привлечено более 230 миллионов рублей на ремонт и закупку оборудования.

По поручению Ситникова учреждение скорректировало образовательные программы, сместив вектор на потребности крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспортной и дорожной отрасли. Теперь практические занятия на предприятиях составляют 70% от всего объема обучения, что позволило значительно повысить уровень подготовки специалистов.

Губернатору продемонстрировали современные мастерские по строительству и ремонту дорог, кузовному ремонту, техническому обслуживанию двигателей, а также специализированную технику.

