Захарова заявила о попытках Киева использовать ЧАЭС для ядерного шантажа - РИА Новости, 24.04.2026
14:22 24.04.2026
Захарова заявила о попытках Киева использовать ЧАЭС для ядерного шантажа

Захарова: Киев использует ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС для ядерного шантажа

Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что Киев пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС для ядерного шантажа.
  • Это заявление она сделала во время брифинга.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Киевский режим пытается использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС в качестве элемента ядерного шантажа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы видим, что киевский режим и его кураторы пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве элемента ядерного шантажа. Страшнейшего ядерного шантажа. Себе во вред", - сказала Захарова на брифинге.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия сильнее других советских республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от площади страны.
