Киев ведет террористическую активность в Европе и Африке, заявила Захарова

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Киевский режим ведет террористическую активность как в Европе, так и на других континентах, в частности, в Африке, где она, вероятно, будет разрастаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим потребляет оружие для ведения террористической деятельности как на территории европейского континента, так теперь и на других континентах. В частности, наверное, к сожалению, деятельность террористическая станет еще более масштабной на территории Африки", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.