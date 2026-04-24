В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога.
"Слышны взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Мэр города Виталий Кличко сообщил в свою очередь о работе противовоздушной обороны.
