Студенческие проекты по инфобезопасности получат "Киберстипендию"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для поддержки молодых специалистов в сфере информационной безопасности был создан студенческий проект "Киберстипендия", заявил генеральный директор группы "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.

В международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция представителей бизнеса и отечественных университетов "Новые силы кибербезопасности: партнерство бизнеса и вузов", посвященная старту проекта "Киберстипендия".

"Нехватка специалистов перестает быть просто кадровой проблемой. Защита цифровой инфраструктуры – одна из ключевых задач государства и бизнеса. Специалисты крайне нужны. А это – сегодняшние студенты, которым завтра предстоит решать эти сложные и очень важные для бизнеса, государства, общества задачи", – сказал Скворцов.

Спикер отметил, что для того, чтобы поддержка молодых специалистов была действенной, эффективной, очень важным шагом кажется объединение усилий государства, вузов и бизнеса.

"Поэтому мы запускаем проект "Киберстипендия".<…> Задание будут решать и исполнять студенты трех вузов – МГТУ имени Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве России", – сообщил Скворцов.

Задание для соискателей стипендии будет, по словам спикера, состоять из трех блоков: анализ рисков для предприятия (киберчекап), для отрасли и разработку инновационного страхового продукта.

"Если какие-то решения будут готовы к внедрению, мы сделаем так, чтобы команда разработчиков прошла стажировку в компании, чтобы ребята увидели результаты своего труда", – указал Скворцов.

Проректор по цифровизации Финансового университета при правительстве России Григорий Остапенко подчеркнул важность того, чтобы студенты, не отрываясь от учебы, имели возможность работать и зарабатывать.

"Появляются гибридные аудитории, новые цифровые кампусы. Совместно с партнерами мы нащупываем возможности сотрудничества, чтобы ребята, успешно окончив вуз, тут же получали работу и выходили на достойную заработную плату", – сказал Остапенко.

Новые форматы обучения внедряет и Высшая школа экономики, объявил проректор, директор Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ Дмитрий Коваленко.

"Для любого работодателя привлекательно отсутствие необходимости дообучения специалиста для рабочего места. Мне кажется, что проект "Киберстипендия" будет одним из самых удачных, именно в силу того, что тематика крайне актуальна", – утончил Коваленко.

Генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Роман Уманский обозначил тенденцию сужения образовательной сферы, когда студенты уже на первом курсе знают, чем будут заниматься дальше.

"Бизнес становится не просто работодателем, а частью образовательного процесса. Проект "Киберстипендия" интересен тем, что в нем есть гибридные лаборатории, что он основан на данных реального бизнеса", – пояснил Уманский.

Информационные технологии развиваются стремительно, и часто "плохие парни" начинают использовать их первыми, считает генеральный директор и сооснователь проектов "Кибердом" и "Киберэтаж" Сергей Калмыков.

"Любые практики только усиливают направление и приводят к тому, что у нас появится необходимое количество людей, которые способны защитить бизнес, страну. Именно количеством таких людей и измеряется то, что мы называем технологическим суверенитетом", – резюмировал Калмыков.