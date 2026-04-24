Новую железнодорожную станцию начали строить в подмосковных Химках

13:09 24.04.2026
Новую железнодорожную станцию Монумент начали строить в подмосковных Химках

Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Начались подготовительные работы по строительству железнодорожной станции Монумент в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Она будет расположена между существующими станциями Химки и Молжаниново. На текущий момент обустраивают временную дорогу и строительный городок, а также вынос кабелей сигнализации, централизации и блокировки.
"Это первая железнодорожная станция, реализуемая правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов "Две столицы" и "Солнечная система" с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что станцию откроют в третьем квартале 2027 года.
В планах обустроить две "береговые" платформы с навесами во всю длину для защиты от осадков. Через железную дорогу возведут мост общей площадью свыше 2,4 тысячи квадратных метров.
Станции оснастят турникетами и кассовыми аппаратами, мультимедийными системами навигации и информирования: указателями, статическими, динамическими и аудиосистемами информации пассажиров, многофункциональными информационными терминалами. Также оборудуют лавочки и урны.
Для маломобильных граждан предусмотрят лифты, билеты будут продавать из кассы с пониженным окном.
Кроме этого, благоустроят прилегающую территорию: устроят площадки, тротуары, освещение и озеленение. Перед входом на станцию установят урны, лавочки и велопарковку.
 
