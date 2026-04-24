Новую железнодорожную станцию начали строить в подмосковных Химках

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Начались подготовительные работы по строительству железнодорожной станции Монумент в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Она будет расположена между существующими станциями Химки и Молжаниново. На текущий момент обустраивают временную дорогу и строительный городок, а также вынос кабелей сигнализации, централизации и блокировки.

"Это первая железнодорожная станция, реализуемая правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов "Две столицы" и "Солнечная система" с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что станцию откроют в третьем квартале 2027 года.

В планах обустроить две "береговые" платформы с навесами во всю длину для защиты от осадков. Через железную дорогу возведут мост общей площадью свыше 2,4 тысячи квадратных метров.

Станции оснастят турникетами и кассовыми аппаратами, мультимедийными системами навигации и информирования: указателями, статическими, динамическими и аудиосистемами информации пассажиров, многофункциональными информационными терминалами. Также оборудуют лавочки и урны.

Для маломобильных граждан предусмотрят лифты, билеты будут продавать из кассы с пониженным окном.