Химия будущего: как в России развивают инжиниринг и растят кадры

Сегодня химия – одна из ключевых отраслей для экономики России и обеспечения ее технологического лидерства. Ведь инновационные материалы – это основа всех современных продуктов, они востребованы практически везде – от медицины и сельского хозяйства до космоса и транспорта. Национальный проект "Новые материалы и химия" , запущенный в 2025 году, стал мощным драйвером для развития всего химпрома, включая такие важнейшие направления, как инжиниринг и подготовка кадров. Подробнее о том, как создаются и внедряются прорывные технологии и формируется кадровый потенциал в химической промышленности, – читайте в материале РИА Новости.

Центры инженерных разработок

Особое внимание сегодня уделяется инжинирингу. Это тот самый мост между научным открытием и его промышленной реализацией, который обеспечивает безопасный, эффективный и экономически выгодный переход от идеи к конечному продукту. Именно ему принадлежит ведущая роль в разработке и внедрении инновационных технологических решений.

В прошлом году по нацпроекту "Новые материалы и химия" Минпромторг России поддержал девять новых центров инженерных разработок (ЦИР) на базе университетов и научных институтов. Их основная задача – подготовка конструкторской документации, обеспечивающей переход от идей и проектных решений к реальному производству по запросам промышленного сектора. В этом году Минпромторгом будут поддержаны еще не менее пяти центров инженерных разработок на базе вузов.

Значительная часть работы ЦИР связана с реверс-инжинирингом – методом точного воссоздания цифровых моделей и технической документации по существующим изделиям. Это позволяет воспроизводить чертежи, подтверждать технические характеристики и обновлять выпускаемую продукцию.

Один из таких центров работает в Университете ИТМО (информационных технологий, механики и оптики – ред.) в Санкт-Петербурге. Его специализация – инженерная инфохимия. Это область науки, изучающая хранение и передачу информации на молекулярном уровне. Сотрудники центра исследуют способы программирования молекул для решения практических задач, а также возможности применения искусственного интеллекта для создания "умных" производств, материалов и композитов.

ЦИР на базе ИТМО будет аккумулировать компетенции в области цифровых инструментов, ИИ-решений и роботизированных технологий для химической промышленности.

Платформа подготовки кадров

Центры выполняют и другую важную задачу – кадрового обеспечения. Химической отрасли необходимы профессионалы, владеющие современными знаниями и практическими навыками, поэтому подготовка кадров – одна из приоритетных задач нацпроекта "Новые материалы и химия".

На базе центров формируются проектные команды из студентов, аспирантов, молодых инженеров и опытных специалистов. Они получают возможность приобретать актуальные знания и практический опыт, работая с современным оборудованием и инженерным ПО.

Таким образом, ЦИР становятся важными инструментами подготовки нового поколения специалистов для химпрома. Именно квалифицированные кадры сегодня играют ключевую роль в развитии отрасли, обеспечивая внедрение инноваций и повышение эффективности производств.

Старт карьеры в химпроме

В Москве с 15 по 23 апреля прошла 60-я юбилейная Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО). Это одно из самых престижных соревнований для юных химиков всего мира и одно из самых сложных предметных испытаний. В Десятилетие науки и технологий российская столица приняла сильнейших участников из более чем 40 стран – от Европы и Азии до Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Ребята проходят несколько этапов испытаний, включая теоретические и практические туры, требующие не только глубоких знаний, но и аналитического мышления, умения работать в лаборатории и находить нестандартные решения. Для многих школьников олимпиада становится стартом для научной карьеры. Победители и лауреаты получают не только награды, но и шансы на дальнейшее обучение и сотрудничество с ведущими университетами и исследовательскими центрами.

Так, Виктор Демидов принимал участие в 58-й ММО, проходившей в Китае, и теперь продолжает свой путь в науке: учится на химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и работает в лаборатории Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН.

"Интерес к химии появился у меня еще в детстве – я с удовольствием проводил эксперименты, а родители поддерживали увлечение, даря наборы юного химика. Олимпиада стала для меня не только профессиональным испытанием, но и возможностью пообщаться с ребятами из разных стран, а знакомство с Китаем и его культурой подарило особенно яркие эмоции", – поделился Виктор Демидов.

Андрей Кобелев вырос в семье химиков: его отец, бабушка и дедушка работали на химическом производстве. В пятом классе мальчик подготовил свой первый исследовательский проект – состав для мыльных пузырей. В итоге увлечение химией стало профессией. Сегодня Андрей работает в Институте органической химии РАН, где занимается, в том числе, исследованием фотохимических реакций.

"К выпускному классу многие олимпиады казались мне похожими друг на друга, но Менделеевская олимпиада отличается творческой составляющей. Я участвовал в ней дважды – и оба раза стал победителем. Безусловно, эта олимпиада очень престижна, что признается мировым химическим сообществом: уже сам факт участия, не говоря о победе, является достижением", — отметил Андрей Кобелев.

Кроме того, для разработки новых материалов по нацпроекту создан Головной центр компетенций, а в профильных вузах и колледжах готовят наиболее востребованных специалистов.