Эксперт рассказал, какие химикаты нельзя использовать на даче

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские дачники могут использовать только зарегистрированные препараты, включенные в государственный каталог и разрешенные на участках личного подсобного хозяйства, при этом ориентироваться нужно на действующее вещество, культуру применения и наличие разрешения, предупредил геоэколог, дендролог и специалист проекта "Мой гектар" Петр Дубоделов.
"СанПиН 1.2.2584-10 прямо устанавливает, что на участках личного подсобного хозяйства (ЛПХ), в садоводческих товариществах и приусадебных территориях допускается применение только тех пестицидов, которые имеют соответствующее разрешение - в каталоге они отмечаются литерой "Л". Также допускаются препараты с обозначением "ЛС", но только если они прямо разрешены для такого применения", - рассказал Дубоделов изданию "Лента.ру".
Эксперт отметил, что под административную ответственность зачастую попадают случаи, когда используется препарат, не включенный в действующий каталог для ЛПХ, либо средство, предназначенное для сельхозпроизводства.
"Даже полностью легальный препарат становится нарушением, если применяется с отклонением от инструкции - по дозировке, срокам или способу внесения", - подчеркнул Дубоделов.