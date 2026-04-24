18:58 24.04.2026
Предприниматели Карелии привлекли 678 миллионов рублей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По итогам первого квартала 2026 года бизнес Карелии привлек 678 миллионов рублей благодаря поручительствам Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства республики (ФСК Карелии), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Наибольшая доля привлеченных средств пришлась на предприятия сельского хозяйства — 38%, а также на сферу оптовой торговли — 22%.
За все время работы фонда было выдано более 1,3 тысячи поручительств на сумму 11 миллиардов рублей, а общий объем финансирования под поручительства превысил 30 миллиардов рублей.
Одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса остаются льготные займы. В первом квартале 2026 года предприниматели получили финансирование на сумму 99 миллионов рублей. При этом 42% средств было направлено на поддержку производственных и обрабатывающих предприятий.
За весь период деятельности фонда выдано более 1,4 тысячи займов на общую сумму 3 миллиардов рублей.
Меры поддержки реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
