В Калмыкии потушили фуру, которая загорелась на трассе
00:01 24.04.2026 (обновлено: 11:39 24.04.2026)
В Калмыкии потушили фуру, которая загорелась на трассе

В Калмыкии потушили фуру с картоном, которая загорелась на трассе

© Фото : МЧС Калмыкии/MAXСпасатели тушат фуру с картоном, загоревшуюся на трассе в Калмыкии
Спасатели тушат фуру с картоном, загоревшуюся на трассе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : МЧС Калмыкии/MAX
Спасатели тушат фуру с картоном, загоревшуюся на трассе в Калмыкии
  • На 40-м километре автодороги Элиста — Минеральные Воды в Калмыкии загорелась фура с картоном.
  • Спасатели потушили возгорание на площади в 50 квадратных метров, пострадавших нет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Спасатели потушили фуру с картоном, которая загорелась на трассе в Калмыкии, никто не пострадал, сообщает МЧС Калмыкии.
"Сегодня в 18.57 на 40-м километре автодороги Элиста-Минеральные воды на территории Приютненского района произошло возгорание прицепа грузового автомобиля, груженного картоном. Возгорание произошло в ходе движения", - говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте".
По данным МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание на площади в 50 квадратных метров, пострадавших нет.
Тактические учения для отработки действий пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров в условиях повышенной этажности в Москве. 23 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий прошли в Москве
Вчера, 15:06
 
ПроисшествияРеспублика КалмыкияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
