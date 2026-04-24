В Калмыкии потушили фуру, которая загорелась на трассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Спасатели потушили фуру с картоном, которая загорелась на трассе в Калмыкии, никто не пострадал, сообщает МЧС Калмыкии.

"Сегодня в 18.57 на 40-м километре автодороги Элиста-Минеральные воды на территории Приютненского района произошло возгорание прицепа грузового автомобиля, груженного картоном. Возгорание произошло в ходе движения", - говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте".