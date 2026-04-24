"Опасные идиоты". На Каллас набросились после ее заявления о России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за заявление о послании сигнала России новым пакетом санкций.
"Вторая самая опасная женщина в Европе — и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. <…> Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война", — прокомментировал он ее публикацию в социальной сети X.
В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму свыше 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью более 360 миллионов.